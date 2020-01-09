Türkiye hamlesini yaptı! Somali'den sonra Libya’da da aynı senaryo sahnede

Birleşik Arap Emirliği Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid, Orta Doğu'nun terör baronu olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafyanın her köşesinde Türkiye ile savaşan, Türkiye karşıtı bütün terör örgütlerini besleyen, örtülü operasyonlara ve suikastlara girişen, kara para ve terör trafiğini ve Muhammed Dahlan gibi kiralık katiller ve çetelerini yöneten isim. 21 Aralık'ta Somali'nin başkenti Mogadişu'da vahşi bir katliama daha imza atıldı. Sabah saatlerinde patlatılan bombalı araç, iki Türk, çoğu öğrenci ve polis 81 kişinin ölümüne yol açtı. Ancak, saldırıdan önce dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere bakıldığında saldırının akasındaki aklı bulmak çok daha kolay hale geliyor. Saldırı öncesi BAE heyeti ile Somali yönetimi arasında bir görüşme oldu. Somali'ye "Türkiye ile ilişkilerini kes" denildi. Kabul edilmedi ve sonrasında sonra bu saldırı yaşandı. Şimdilik bu saldırının arkasındaki gücü, Somali istihbaratı tespit ettiğini açıkladı ve bir ülkeye işaret edildi ancak isim açıklanmadı. Fakat "görünen köy kılavuz istemez" demiş atalarımız. Adresin neresi olduğu aşağı yukarı belli! Şimdi ise Libya'da da benzer şeyler yaşanıyor. General Hafter denen bir terörist üzerinden bazı ülkeler kirli emeller peşinde koşuyor. Bu ülkelerin başında kim var dersiniz? İşte A Haber’in bu kritik olayların perde arkasını analiz ettiği haber…