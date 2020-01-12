12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Darbeci Hafter ateşkesi ihlal etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
SON DAKİKA: DARBECİ HAFTER ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

, güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu... Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı...

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİLER

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

KARŞILIK VERECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Darbeci Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti DARBECİ HAFTER’E BAĞLI GÜÇLER ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN