Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı ve Moskova’dan ayrıldı." denildi.Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, dün yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sarrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.
Ancak Hafter'in istişare için mi Libya'ya döndüğü yoksa tamamen anlaşmadan mı çekildiği henüz bilinmiyor.
Rusya Dışişleri'inden yapılan açıklamada "Hafter ateşkes metnini imzalamadı, Moskova'dan ayrıldı. Libya'da taraflarla ateşkes için çabalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ
Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.
Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.
Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.
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