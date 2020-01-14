14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
HAFTER'DEN SKANDAL! ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMADI

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " anlaşmasını imzalamadı ve ’dan ayrıldı." denildi.

Ulusal Ordusu Komutanı Halife , dün yürütülen görüşmelerinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sarrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan 'dan ayrıldı.

Ancak Hafter'in istişare için mi Libya'ya döndüğü yoksa tamamen anlaşmadan mı çekildiği henüz bilinmiyor.

Rusya Dışişleri'inden yapılan açıklamada "Hafter ateşkes metnini imzalamadı, Moskova'dan ayrıldı. Libya'da taraflarla ateşkes için çabalar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.

Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı SON DAKİKA: RUSYA’DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI: HAFTER ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMADI
Putin ve Merkel Libya hakkında telefonda görüştü PUTİN VE MERKEL LİBYA HAKKINDA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Libya satrancı! Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor? LİBYA SATRANCI! TÜRKİYE LİBYA’DA HANGİ ADIMLARI ATIYOR?
Moskova'da Libya görüşmesi! Coşkun Başbuğ: Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferidir MOSKOVA'DA LİBYA GÖRÜŞMESİ! COŞKUN BAŞBUĞ: BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ ZAFERİDİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN