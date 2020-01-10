Hafter ateşkesi reddetti, Libya'dan patlama sesleri geldi
Türkiye, Rusya ve İtalya'nın ateşkes çağrısı yaptığı, ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'nin desteklediği Hafter Trablus'u bombaladı. Ateşkes çağırısını kabul etmediğini duyuran darbeci Hafter, yeniden Libya'nın başkenti Trablus'u hedef aldı.
Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.
Libya'nın yasal yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan açıklamaya göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesine bir roket düştüğü ve yine bu noktalardaki Havalimanı yolu ve Kerimiye bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği top atışı saldırısında sivillerin tehlike atlattığı belirtildi.
AA muhabiri, Hafter'in ateşkes kararını reddettiğini açıklamasından dakikalar sonra, başkent çevresinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.
Başkentteki meşru yönetim UMH ise ateşkes çağrısını ve krize çözüm için başlatılan diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.
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