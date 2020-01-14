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Son dakika: BM'den Libya çağrısı: Ateşkese bağlı kalınmalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
BM'DEN LİBYA ÇAĞRISI! SERRAC İSTANBUL'A GELDİ

Gelen son dakika haberine göre; , Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi. Hatırlanacağı üzere darbeci Hafter barış masasından anlaşmayı imzalamadan kalkmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz es-Serrac, metnini imzalayıp 'dan ayrıldıktan sonra 'a geldi.

Türk ve Rus heyetler ile 'daki taraflar arasında dün 'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

SABAHA KADAR SÜRE İSTEMİŞTİ

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.

İMZA ATMADAN MOSKOVADAN AYRILDI

, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in, görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

SERRAC İSTANBUL'A GELDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz es-Serrac, ateşkes metnini imzalayıp Moskova'dan ayrıldıktan sonra 'a geldi.

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