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BAE'nin Türkiye düşmanlığı! Darbeci Hafter için özel olarak tahsis etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAE'NİN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI!

'daki tüm terörist ve darbecilere kaynak sağlayan , 'da da darbeci Haftere destek sağlıyor. 'nin 'den satın aldığı , Trablus'ta 31 öğrenciyi öldürmüştü. BAE, 'e tahsis ettiği hava savunma sistemi Pantsir'le de Türk uçak ve İHA'larını vurmayı amaçladığı belirtiliyor.

(), 'da nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni () desteklemek üzere bölgeye intikal eden Türk askeri unsurlarına karşı Hafter'e desteğini artırıyor.

TÜRKİYE DÜŞMALIĞI

Bölgede açık düşmanlığı yapan BAE, Hafter'in arkasındaki en önemli güçlerden biri. BAE'nin 'dan satın alıp Hafter'e tahsis ettiği hava savunma sistemi Pantsir S-1/SA-22 Greyhound, Türk hava unsurlarına karşı sıklıkla kullanılıyor. Türk İHA ve uçakları sisteme "düşman" olarak tanımlanmış durumda.

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4 HAVA VASITASINA ANGAJE OLABİLİYOR

Rus Rostec şirketinin geçtiğimiz ay modernize ettiği BAE'ye ait Pantsir, 20 km uzaklıkta 30 bin feet irtifaya kadar aynı anda 4 hava vasıtasına angaje olabiliyor. BAE'nin elinde Pantsir sisteminden yaklaşık 50 adet bulunduğu belirtiliyor.

HAFTER'E TAHSİS ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; BAE, Hafter güçlerinin sivilleri hedef alan İHA saldırılarının da arkasındaki güç. -Libya sınırındaki bir hava üssünü Mısır ile birlikte Hafter'e destek için kullanan BAE, bir süre önce satın aldığı 'sı Wing Loong II'yi Hafter'i tahsis etmişti.

PARALI ASKERLER

BAE, Çin SİHA'sıyla 5 Ocak akşamı Trablus güneyindeki bir askeri öğrenci yurduna saldırmış, içtima için avluda bulunan öğrencilerden 31'ini katletmişti. BAE, Hafter'e destek için Sudan ve Çad'dan getirilen milislerin masrafını da karşılıyor.

Hafter'i Türkiye'ye karşı sahada donatan BAE güçleri, ile ortak hareket ederek bu savaş baronuna iletişim desteği de sağlıyor. 'da 'nin meşru UMH'ye karşı "daha makul" bulduğu terörist Hafter, televizyon yayını, gazete ve sosyal medya propagandası konusunda BAE ile Suud'dan destek alıyor. Böylelikle UMH'ye karşı küresel çapta yalan furyası yürütülüyor.

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