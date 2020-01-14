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Libya'daki UMH birlikleri: Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
UMH BİRLİKLERİNDEN DARBECİ HAFTER'E MESAJ!

'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'in saldırılarını püskürtmek için hazır olduklarını duyurdu.

Ahrar kanalına konuşan Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, siyasi yönetimin emirleri doğrultusunda ateşkese karar verdiklerini, ancak Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle bütün seçeneklerin şu an masada olduğunu belirtti. Mervan, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

HAFTER TRABLUS ETRAFINA TAKVİYE GÜÇ YIĞIYOR

'ye bağlı askeri kaynaklar bugün, Trablus'un güneydoğusunda Hafter milislerinin merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne () ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını duyurmuştu.

ve 'nın ortak girişimiyle hazırlanan anlaşması, dün 'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı. Rusya , Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

VEYA BAE'YE GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya BAE'ye gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

Merkel'den Libya Konferansı daveti MERKEL'DEN LİBYA KONFERANSI DAVETİ
Türkiye'nin ateşkes çabalarını görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu TÜRKİYE'NİN ATEŞKES ÇABALARINI GÖRMEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU DARBECİ HAFTER'İ SAVUNDU
Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI
Son dakika: Hafter milisleri saldırı için toplanıyor! SON DAKİKA: HAFTER MİLİSLERİ SALDIRI İÇİN TOPLANIYOR!
Son dakika: BM'den Libya çağrısı: Ateşkese bağlı kalınmalı SON DAKİKA: BM'DEN LİBYA ÇAĞRISI: ATEŞKESE BAĞLI KALINMALI

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