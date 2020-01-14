Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

Son dakika haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Hafter 'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.Bugün sabah saatlerine gelen bilgide Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, dün yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sarrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.Rusya Dışişleri'inden yapılan ilk açıklamadaifadeleri kullanılmıştı.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.