Merkel'den Libya Konferansı daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 19 Ocak'ta Almanya'da olacak ve Libya Konferansı'na katılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Libya'daki gelişmelerle bölgesel konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Almanya'nın Libya'da barışın sağlanması için yürüttüğü Berlin Süreci kapsamında ocak ayında ilgili ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenlenmesi öngörülüyordu.

Başkan Erdoğan 19 Ocak tarihinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti.