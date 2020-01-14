14 Ocak 2020, Salı
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FETÖ'den tutuklanan CHP’li İbrahim Burak Oğuz hakkındaki 60 sayfalık iddianamede şok detaylar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
CHP'Lİ BAŞKANLA İLGİLİ ŞOK DETAYLAR! 60 SAYFALIK İDDİANAME...

soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen 'li eski Başkanı Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Savcı, ’un FETÖ’nün üst düzey imamlarıyla yakın irtibatına dikkat çekerek Oğuz’un örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiğini ifade etti. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.

'de /'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'li Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 17'nci tarafından kabul edilen iddianamede Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.

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