FETÖ'den tutuklanan CHP’li İbrahim Burak Oğuz hakkındaki 60 sayfalık iddianamede şok detaylar

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Savcı, Burak Oğuz’un FETÖ’nün üst düzey imamlarıyla yakın irtibatına dikkat çekerek Oğuz’un örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiğini ifade etti. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.