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Türkiye'nin ateşkes çabalarını görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
KILIÇDAROĞLU'NDA BÜYÜK SKANDAL! HAFTER'İ SAVUNDU

Başkan Erdoğan önderliğinde 'nin 'daki çabalarını görmezden gelen 'ndan büyük skandal. lideri Kılıçdaroğlu "Hafter'i neden düşman ilan ettik? İki tarafı barıştırmamız, Hafter'le konuşmamız lazım" dedi. CHP liderinin bu sözleri sosyal medyada sert tepki gördü.

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Başkan ve AK Parti hükümetini eleştiren Kılıçdaroğlu, konusunda atılan adımların yanlış olduğunu iddia etti.

ATEŞKES ÇABALARINI GÖRMEZDEN GELDİ!
Türk ve Rus heyetinin 'da yürüttüğü sürecini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Libya'da 'deki gibi bir politika izlemeyin. İki tarafı barıştırmaya çalışın. Libya'da mı sorun çıktı? İki taraf 'ye gelecek. Bizler daha yukarıdan tarafları uzlaştıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "'ı düşman ilan ettik, Hafter'i de düşman ilan ettik. Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım. Suriye'de Esad ile konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.



HAFTER BARIŞA HAYIR DEDİ!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Libya'da barış için konuşmamız lazım" dediği darbeci Hafter, Moskova'da yürütülen barış görüşmelerini terk eden ve ateşkes anlaşmasını imzalamayan taraf oldu.

ERDOĞAN: HAFTER MOSKOVA'DAN KAÇTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Moskova'da yürütülen Libya için ateşkes görüşmelerinin ardından Darbeci Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etmesine ilişkin "Hafter masada yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı, biz görevimizi yaptık, sonrası Putin'de" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin ateşkes çabalarını görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu TÜRKİYE'NİN ATEŞKES ÇABALARINI GÖRMEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU DARBECİ HAFTER'İ SAVUNDU

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