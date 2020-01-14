İmamoğlu'nun satışını savunduğu terörist Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden İstanbul Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabını satması büyük tepki çekti. Ekrem İmamoğlu, kitapların her yerde satıldığını savundu. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı. Diyarbakır Sulh ve Ceza Hakimliği'nin, 2016'da söz konusu kitabın satışını ve dağıtımını yasakladığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, terör örgütüne üyelikten tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikayenin tiyatrosuna gitmesi henüz gündemdeki yerini korurken bir skandal da İBB'den gelmişti. İBB'ye bağlı İstabul Kitapçısı, Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ın kitaplarını satışa çıkarmış, konu sosyal medyada büyük bir infial yaratmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL SAVUNMA!

Ekrem İmamoğlu, Sakine Cansız isimli teröristin kitaplarının İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Kitap'ta satılmasını skandal bir açıklamayla savundu.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruya cevap veren İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik" ifadelerini kullandı.

YASAK OLAN KİTABI SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

Ancak bahsi geçen kitap, İmamoğlu'nun söylediği gibi 'her yerde satılan bir kitap' değil. Sakine Cansız'ın bu kitabı, 27 Haziran 2016'da Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından satışı ve dağıtımı yasaklandı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise, 23 Aralık 2019 tarihinde bu kitabı istanbulkitapcisi.com'da satışa çıkardı.