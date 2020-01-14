Mahkemenin yasakladığı PKK'lı yöneticilerin kitapları İBB tarafından satışa sunuldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütünün propagandası yapıldığı, ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemler savunulduğu gerekçesiyle toplatma kararı verdiği Sakine Cansız’ın kitabını satışa sunduğu ortaya çıktı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız’ın “Hep Kavgaydı Yaşamım” başlıklı üç ciltlik kitabın satışının mahkemenin yasaklamasına rağmen yapılması, “Devlete meydan okuma” olarak değerlendirildi.İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabın satışının mahkemenin yasaklamasına rağmen yapılması, "Devlete meydan okuma" olarak değerlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satıştan kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satışını yaptığı terörist Sakine Cansız'ın yazdığı "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap hakkında Diyarbakır 1. Sulh Hakimliği tarafından 27 Haziran 2016 tarihinde toplatma kararı alındığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdiği kitabı satışa sunması "skandal" olarak değerlendirildi.
DİYARBAKIR SULH CEZA HAKİMLİĞİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI YAPILIYOR, ÜLKEYİ BÖLMEYE YÖNELİK FİKİR VE EYLEMLER SAVUNULUYOR
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından başlatılan soruşturma, Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'ne devredildi.
Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği; aralarında terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın da bulunduğu 53 kitap hakkında toplatma kararı verdi.
Kararda; şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan inceleme ve değerlendirmede el konulması istenilen basılı eserlerin açıktan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tarif edildiği gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemleri savunduğu, bu yönde faaliyetler içerisinde nasıl olunması gerektiği hususlarında oldukları anlaşılmakla savcılık talebin yerinde görülerek söz konusu kitapların tüm nüshalarına el konulması yönünden karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."
KİTABIN SATIŞI VE DAĞITIMI YASAKLANDI
Mahkeme kararının ardından "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı. Aram Yayınları'na giden polisler, 27 Haziran 2016 tarihinde mahkemenin kararını tebliğ etti.
MAHKEMENİN YASAKLADIĞI KİTAP, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SATIŞA SUNULDU!
İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabın satışının mahkemenin yasaklamasına rağmen yapılması, "Devlete meydan okuma" olarak değerlendirildi.
İBB: "SAKİNE CANSIZ, DESTANSI BİR YAŞAMIN KAHRAMANI"
istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıtıldı! İstanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı kitabı şöyle övüldü:
"Destansı bir yaşamın kahramanı olan Sakine Cansız, kendi diliyle Dersim'li kadının direngen yönüne ve kendini gerçekleştirme serüvenine değiniyor. Kitabının birinci cildi, Cansız'ı çocukluk yıllarından ilk cezaevine giriş yıllarına kadar anlatıyor. Kitap, aynı zamanda Cansız'ın doğumundan başlayarak, ailesi, yetişme koşulları, özgürlük mücadelesiyle tanışması ve katılımı, yürüttüğü çalışmalar, o dönem yaşanan gelişmeler ve tutuklanma sürecine yer veriyor."
ARAM YAYINLARI, TOPLATILAN VE SATIŞI YASAKLANAN KİTAPLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE Mİ SATTI?
PKK'lı yöneticilerin kitaplarını da basan ARAM Yayınları'nın; Diyarbakır 1. Sulh Hakimliği tarafından toplatma kararı alınmasının ardından yayınevinde kalan Sakine Cansız'ın kitaplarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satmış olabileceği ifade ediliyor.
ARAM Yayınları, başta terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan olmak üzere birçok PKK yöneticisinin kitaplarını yayınlıyor.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PANİKLEDİ, KİTABIN SATIŞINI DURDURDU!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satıştan kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütünün propagandası yapıldığı, ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemler savunulduğu gerekçesiyle toplatma kararı verdiği Sakine Cansız kitabının satışını yaptığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş. yöneticileri hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor. KAYNAK: KENAN KIRAN / SABAH
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