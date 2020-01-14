Başkan Erdoğan'dan CHP'ye net mesaj: Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz
HDP’nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı “Devran” isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Başkan Erdoğan buldukları her fırsatta terörle 'omuz omuza' yürüyen CHP'li isimleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan konuşmasında "Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümemişler miydi? Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa git Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Hadi git oraya, niye gidemiyorsun? Git... Böyle bir şey yapamaz.
HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Başkan Erdoğan buldukları her fırsatta terörle 'omuz omuza' yürüyen CHP'li isimleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan konuşmasında " Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümemişler miydi? Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa git Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Hadi git oraya, niye gidemiyorsun? Git... Böyle bir şey yapamaz.
TİYATRO TEPKİSİ: EĞER SIKIYORSA DİYARBAKIR'A GİT...
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için yaktıkları ışıkla terör örgütünün karanlık yüzünü ifşa ettiler. Ama bakıyorsunuz ki ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Bu tiyatroyu da kimle beraber veya kimin eserini canlandırıyorlar?
Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümemişler miydi? Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa git Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Hadi git oraya, niye gidemiyorsun? Git... Böyle bir şey yapamaz. Onların böyle bir sıkıntısı yok. İşte katillerle beraber omuz omuza yürürler.
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