İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası! İBB, Demirtaş'ın kitabı satmaya başladı

Her adımıyla ve sözüyle bir skandala yol açan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir rezalete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde gizli ortağı ve iş birlikçisi HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı hikayenin tiyatro oyununa eşi Dilek İmamoğlu’nun gitmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu sefer de kirli birlikteliğe İBB’yi karıştırdı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satılmaya başlandı.

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

İBB KİTAPLARINI SATIYOR

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi. Ancak İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası bunlarla son bulmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Cezaevinde kitap yazarak vakit geçiren HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Seher ve Devran adlı kitapları, İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da satışa sunuldu. Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları:



