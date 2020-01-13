13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası! İBB, Demirtaş'ın kitabı satmaya başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
DEMİRTAŞ SEVDASI! REZALET İBB'YE SIÇRADI

Her adımıyla ve sözüyle bir skandala yol açan ’li Başkanı , bir rezalete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde gizli ortağı ve iş birlikçisi ’nin eski Eş Genel Başkanı ’ın yazdığı hikayenin tiyatro oyununa eşi ’nun gitmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu sefer de kirli birlikteliğe İBB’yi karıştırdı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satılmaya başlandı.

Temmuz ayında 'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , "'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

İBB KİTAPLARINI SATIYOR

İmaoğlu'nun eşi ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi. Ancak İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası bunlarla son bulmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Cezaevinde kitap yazarak vakit geçiren HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Seher ve Devran adlı kitapları, Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da satışa sunuldu. Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları:


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN