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Twitter, İran dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'E BİR DARBE DAHA!

'nin öldürülmesinden sonra üslerine füze atarak misilleme yapan ve ABD ile savaşın eşiğine gelen 'da sular durulmuyor. " uçağını yanlışlıkla vurduk" itirafı ile büyük ekonomik ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacak olan İran'ın dini lideri Hamaney'e bir darbe de platformu 'dan geldi. Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle hesabı askıya aldı.

'nin 'terörist' olarak adlandırdığı General 'yi öldürmesi sonrası intikam yeminleri eden ve Süleymani'nin cenazesinde gözyaşı döken Dini Lideri Hamaney'e bir darbe de platformu 'dan geldi. Site yönetimi Hamaney'in hesabını askıya aldı.

Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı. Sosyal medya devinden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

Son dakika: Kasim Süleymani için Tahran'da tören! Hamaney, gözyaşlarına boğuldu SON DAKİKA: KASİM SÜLEYMANİ İÇİN TAHRAN'DA TÖREN! HAMANEY, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

UÇAK İTİRAFINDAN SONRA GELDİ

Twitter'ın bu kararı, İran'ın Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle düşürdüğünü kabul etmesinden birkaç saat sonra geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" açıklaması yapmıştı.

İran dini lideri Hamaney'den önemli açıklamalar İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Süleymani'nin vefatının ardından 6 Ocak'ta İran'ın Tahran kentinde cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye yüz binlerce insan katılmıştı. İran Dini Lideri Ali Hamaney de törene katılan isimler arasında yer almıştı ve gözyaşlarına boğulmuştu.

İran Devrim Muhafızları: Uçağı Kruz (Cruise) füzesi sandığımız için vurduk İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: UÇAĞI KRUZ (CRUİSE) FÜZESİ SANDIĞIMIZ İÇİN VURDUK
İran itiraf etti: Uçak kazayla vuruldu! Şimdi ne olacak? Uzman isim yorumladı... İRAN İTİRAF ETTİ: UÇAK KAZAYLA VURULDU! ŞİMDİ NE OLACAK? UZMAN İSİM YORUMLADI...
Son dakika: Ukrayna'dan İran açıklaması geldi! SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN İRAN AÇIKLAMASI GELDİ!
İran Ukrayna uçağının 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İRAN UKRAYNA UÇAĞININ 'YANLIŞLIKLA' DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI! PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

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