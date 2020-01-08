İran dini lideri Hamaney'den önemli açıklamalar

Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra İran dini lideri Hamaney kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Hamaney konuşmasında yaşanan gelişmelerin tarihi değiştirdiğini söyledi. Hamaney, "Sadece askeri güce sahip değiliz, halkımızda da gerekili ekipmanlar var. Bizim şehidimiz (Kasım Süleymani) hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti." dedi.