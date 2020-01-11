Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması!

Son dakika haberine göre; Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki ateşkes çağrısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Biz üremize düşeni yaptık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Biz üzerimize düşeni yaptık. Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i ikna etmeleri.

Şu anda Hafter'in meşruiyeti var mı, yok.

Önce ateşkes, sonrasında siyasi süreç için çalışacağız.

Hafter de Libya'da bir aktör ama meşruiyeti yok.