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Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre; Türkiye ve Rusya'nın 'daki ateşkes çağrısına ilişkin Dışişleri Bakanı , Çavuşoğlu, "Biz üremize düşeni yaptık." dedi.

Dışişleri Bakanı , Gana Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Biz üzerimize düşeni yaptık. Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i ikna etmeleri.

Şu anda Hafter'in meşruiyeti var mı, yok.

Önce ateşkes, sonrasında siyasi süreç için çalışacağız.

Hafter de 'da bir aktör ama meşruiyeti yok.

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