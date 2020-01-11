Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
Gelen son dakika bilgisine göre...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI
Öte yandan, Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.
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