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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Gelen son dakika bilgisine göre...Başkan , Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı 'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, 'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Öte yandan, Michel'in ziyareti 'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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