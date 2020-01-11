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Son dakika: Ukrayna'dan İran açıklaması geldi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
UKRAYNA'DAN İRAN AÇIKLAMASI GELDİ!

Son dakika haberine göre; , Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.

, Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" denildi.

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