Son dakika: Ukrayna'dan İran açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
Son dakika haberine göre; İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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