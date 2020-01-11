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İran Devrim Muhafızları: Uçağı Kruz (Cruise) füzesi sandığımız için vurduk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
İRAN UÇAĞIN NEDEN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI!

Gelen son dakika bilgisine göre; komutanı Hacızade, düşürülen uçağın kruz füzesi sanıldığı için vurularak düşürüldüğünü söyledi.

komutanlarından Hacızade, yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Hacızade, hava savunma operatörünün uçağı kruz füzesi sandığı için yanlışlıkla vurduğunu ve olayın Çarşamba günü yetkililere bildirildiğini söyledi. Hacızade ayrıca Devrim Muhafızları'nın olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve ulustan özür dilediklerini belirti.

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HEYET TEŞKİL EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'nin 'taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi.

ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap olarak 'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarıldı.

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SAVUNMA BİRİMLERİNE ULAŞTI

Açıklamada, ABD üslerine yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin de bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi.

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"HATA SONUCU VE KASITLI OLMAYARAK HEDEF ALINMIŞTIR"

Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

" ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında 'ndan hareket etti. , dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

Genelkurmay Başkanlığının ölenlerin ailelerinden özür dilediği açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı.

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DIŞİŞLERİ BAKANI: İNSAN HATASI FELAKETE YOL AÇTI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

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