İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili uluslararası soruşturma için harekete geçildi
Fransa, İran tarafından düşürülen uçakla ilgili uluslararası soruşturma başlatılması için resmi prosedürü başlattığını duyurdu. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da Ukrayna'yı ziyaret edeceği belirtildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran'ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, İrana giden Ukraynalı yetkililerin burada uçağa ait yeni fotoğraflar çektikleri belirtilerek, uçağın enkazına ait yeni fotoğraflar yayımlandı. İran'a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahranda hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiğinin belirtildiği açıklamada, Ukraynalı yetkililerin bu veriler sayesinde incelemenin objektif bir şekilde sürdüğü sonucuna ulaştıkları ifade edildi.
İncelemenin siyasi kısmının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı uzmanların, gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri dile getirildi.
UKRAYNA İSTİHBARATI: BİZ HAKLI ÇIKTIK
Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamada da, İran'ın açıklamasının, SBU'nun daha önceden dile getirdiği iki ihtimalden birini ifade ettiği, dolayısıyla SBU'nun haklı çıktığı ifade edildi. SBU'dan önceki gün yapılan açıklamada, başlıca iki ihtimalin bulunduğu, bunlardan birinin füze, diğerinin ise terör saldırısı olduğu ifade edilmişti.
UKRAYNA HAVAYOLLARI: EN İYİ EKİBİMİZDİ
Ukrayna Havayolları tarafından yapılan açıklamada, İran'da füzeyle düşürülen uçaktaki kabin memurları ve pilotlar için "En iyi ekibimizdi" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Havayolları Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne tarafından İran'da füzeyle düşürülen uçağa yönelik yapılan açıklamada, "Biz bir saniyeliğine bile olsa bizim ekibimizin teknik sebeplerden dolayı böyle trajediye sebep olabileceği ihtimalini düşünmedik. Bizimle bu konuda aynı fikirleri paylaşan ve paylaşmaya devam edenlere teşekkür ederiz. Bizim için bu çok önemli. Bu ekipteki çocuklar bizim en iyi ekibimizdi" dedi.
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