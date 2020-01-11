Son dakika: İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem | 11 Ocak AFAD son depremler
Gelen son dakika haberine göre; Marmara Denizi'de Silivri açıklarında, İstanbul'un birçok ilçede hissedilen 16.1 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.
20 SANİYE BOYUNCA SÜRDÜ
İstanbul'da 16:39 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD; "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerinde bulundu.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.
9 SATTE 35 DEPREM YAŞANDI
Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.
Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.
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