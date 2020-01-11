11 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem | 11 Ocak AFAD son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Gelen son dakika haberine göre; 'de Silivri açıklarında, 'un birçok ilçede hissedilen 16.1 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir meydana geldi. , Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem | Son depremler SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM | SON DEPREMLER

20 SANİYE BOYUNCA SÜRDÜ

İstanbul'da 16:39 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve 'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Yönetimi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD; "'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerinde bulundu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.

9 SATTE 35 DEPREM YAŞANDI

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

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