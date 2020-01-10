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Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK KABUL

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , Kuzey Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar'ı kabul etti. 'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve 'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.

'nin kendi haklarını ve 'nin haklarını korumak için 'de attığı adımlar tüm dünya tarafından takip edilirken Başkan önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

ERSİN TATAR'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Ersin Tatar'ı 'nde kabul ediyor. Başkan Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından 'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor.

SON GELİŞMELER ELE ALINIYOR

'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve 'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.

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