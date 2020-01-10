Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar kabul etti
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.
Türkiye'nin kendi haklarını ve KKTC'nin haklarını korumak için Doğu Akdeniz'de attığı adımlar tüm dünya tarafından takip edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
ERSİN TATAR'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Başkan Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor.
SON GELİŞMELER ELE ALINIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.
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