Kasım Süleymani’nin kızından, Cuma namazında ABD’ye silahlı tehdit

Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, babasının memleketi olan Kirman'da Cuma namazı sırasında kürsüye silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Kirman (Kermân) şehrinde Cuma namazı sırasında kürsüye silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.

İNTİKAM ÇAĞRISI YAPTI

Zeynep Süleymani, babasının öldürüldüğünü 3 Ocak Cuma günü Bağdat Havaalanı yakınlarında bir Amerikan drone saldırısı düzenlenene kadar bilmiyordu.

Zeynep Süleymani babasının ölüm haberini alınca, İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan Hizbulahı'nın en yüksek makamlarına defalarca çağrıda bulunarak, babasının intikamının alınması çağrısında bulundu.

ÜLKESİNE HİZMET ETTİ

ABD'yi "devlet terörü" uygulamakla suçlayan Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep, babasının "intikamının alınacağı" sözünü verdi ve babasının 40 yıllık görevi sırasında dini liderin rehberliğinde ülkesine hizmet ettiğini söyledi.

"BU STRATEJİK HATANIN SONUÇLARINI..."

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar Süleymani'yi şehit ederek nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Çok büyük hata yaptılar. Bu stratejik hatanın sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler" demişti.

Bu sırada Süleymani'nin kızı Zeynep'in kameraların önünde İran Cumhurbaşkanı'na, "Babamın intikamını kim alacak" demiş, Ruhani ise, "Endişelenme, suikastin intikamı alınacak" yanıtını vermişti.