Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Washington'da anlatıldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası Washington'da anlatıldı. Panelde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun uluslararası hukuka uygun olduğu belirtilirken, "Türkiye, bu noktada siyasi çözüm ihtiyacına dikkat çekmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Libya'ya yönelik adımları Washington'da uzmanlarca değerlendirdi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA-DC) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı panele SETA Genel Direktörü Burhaneddin Duran ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan konuşmacı olarak katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise SETA DC'den Kılıç Buğra Kanat yaptı.
Konuşmasına Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve Akdeniz'deki kıta sahanlığına vurgu yaparak başlayan Çağrı Erhan, Türkiye'nin kendi meşru çıkarları için Doğu Akdeniz'deki varlığına ağırlık verdiğini belirtti.
Erhan, bölgede bulunan doğal kaynaklar sebebiyle Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKYR) ve küçük adalar üzerinden Akdeniz'in önemli bir kısmını kendisine ayırdığına dikkat çekerek, Türkiye'nin ise kendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait kıta sahanlığı kapsamında Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile mutabakat muhtırası imzaladığını hatırlattı.
Erhan, "Bazı Yunan yetkililer ve profesörler, Türkiye'ye sadece 2 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 metrekarelik Meis adası üzerinden, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de Antalya kadar alan verdiler. Bu durum tabii ki Türkiye için kabul edilemezdi. Bunun üzerine Türkiye, Libya ile yaptığı mutabakattan bir gün sonra Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak anlaşmanın kaydedilmesini istedi. Her şey, kuşkusuz, uluslararası hukuka uygundur." ifadelerini kullandı.
"SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN..."
Öte yandan Libya'daki gelişmelere ve Türkiye'nin UMH'ye verdiği desteğe değinen Duran ise Ankara'nın kendi çıkarlarını korumak ve BM tarafından kabul edilen Trablus hükümetine destek vermek için bölgeye asker gönderdiğini vurguladı.
Askeri birliklerin Libya'daki çatışmaya müdahil olmak için değil, siyasi çözüm arayışını güçlendirmek için gönderildiğini belirten Duran, "Tüm tarafları bir masa etrafında birleştirebilecek politik bir süreç oluşturulabilir ancak ABD'nin katılımı olmadan bunu barışçıl bir şekilde çözmek kolay değil. Türkiye, bu noktada siyasi çözüm ihtiyacına dikkat çekmeye çalışıyor." diye konuştu.
"LİBYA RUSYA İLE ELE ALINABİLİR"
Duran, ayrıca Doğu Akdeniz meselesinin Orta Doğu'nun bir parçası olduğunu ve ABD ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya ve İran gibi konularda beraber çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, Suriye'dekinin aksine Libya'ya daha erken müdahil oldu. Bu da Türkiye'nin Libya iç savaşında bir denge oluşturmasına fırsat verdi." dedi.
Libya'daki Rus varlığına da değinen Duran, Rusya'nın bölgede vekil gruplar üzerinden varlık gösterdiğini ve Batı ülkelerinin adım atmaması durumunda Libya'daki durumun Türkiye ve Rusya arasında ele alınabileceğini söyledi.
HAFTER'İN TRABLUS'A SALDIRISIYLA BÜYÜYEN KRİZ
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş; Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.
Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, başta ABD ve AB olmak üzere, dünya genelinde kınanmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi UMH, askeri okula düzenlenen saldırının, Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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