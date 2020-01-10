10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB duyurdu: 3 kişinin yeri tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
MSB DUYURDU: 3 KİŞİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

, Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yerlerinin tespit edildiğini duyurdu...

, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu...

Rumelifeneri'nde balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı! 3 balıkçı öldü RUMELİFENERİ'NDE BALIKÇI TEKNESİ İLE TANKER ÇARPIŞTI! 3 BALIKÇI ÖLDÜ

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı. Kayıp 3 balıkçının ise cansız bedenine ulaşıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkç�� teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN