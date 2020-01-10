MSB duyurdu: 3 kişinin yeri tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yerlerinin tespit edildiğini duyurdu...
Milli Savunma Bakanlığı, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu...
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı. Kayıp 3 balıkçının ise cansız bedenine ulaşıldı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkç�� teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan, İstanbul'da cenaze törenine katıldı
- Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek
- HDP'li eski vekil hakkında karar verildi
- Geri sayım başladı! Erdoğan yerinde inceledi
- Son noktayı koydu: Kanal İstanbul depremi tetikler mi?
- Nafaka için çözüm sinyali!
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
- Vahşetin perde arkasından aşk mesajı çıktı!
- HDP önünde gerginlik! Aileler fenalaştı
- Dünyanın konuştuğu görüntü! ABD'ye silahlı mesaj
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?