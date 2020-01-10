MSB duyurdu: 3 kişinin yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yerlerinin tespit edildiğini duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu...

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı. Kayıp 3 balıkçının ise cansız bedenine ulaşıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkç�� teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.