Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Doğu Akdeniz" açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." şekline konuştu.
"598 BİN 572 KİŞİ HAFTA SONU NOTERDE İŞLEM YAPTI"
Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ilgili Gül, "9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı." diye konuştu.
"2019'DA AİHM'DE ÜLKEMİZE İLİŞKİN 732 DOSYA KAPATILMIŞTIR"
Adalet Bakanı Gül, "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir." dedi.
Gül, "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir." ifadelerini kullandı.
"272 FETÖ DAVASI TAMAMLANDI"
FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Gül, "289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.
Gül, "2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek." ifadelerini kullandı.
"YARGI, SADECE HUKUKUN EMRİ ALTINDADIR"
Adalet Bakanı Gül, "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır." dedi.
AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR
Gül, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi." diye konuştu.
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