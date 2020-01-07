Son dakika: Doğu Akdeniz'de 5 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti |Video

Doğu Akdeniz sular iyice ısınıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beyaz Saray'a gidiyor. 5 ülkenin (Fransa, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi) dışişleri bakanları ise 8 Ocak Çarşamba günü Kahire'de buluşacak. Bu 5 ülke Doğu Akdeniz'de kurdukları büyük oyunu Türkiye'nin Libya ile varılan mutabakatıyla bozguna uğratması sonrası son durumu görüşecekler. Peki Kahire'de neler konuşulacak? Doğu Akdeniz'de bundan sonra ne olacak? Bu soruların yanıtını A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayında anlattı.