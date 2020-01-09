Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar

Son dakika haberi... Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine (zor alım) hükmetti.