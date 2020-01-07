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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
8 İLDE OPERASYON! POLİS PEŞLERİNDE

merkezli 8 ilde / yönelik soruşturma kapsamında aralarında akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALANANLAR EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar arasında akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.

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