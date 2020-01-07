Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı var
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YAKALANANLAR EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.
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