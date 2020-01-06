06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
JANDARMA PERSONELİNE FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberi... Genel Komutanlığı personeline yönelik merkezli soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Genel Komutanlığı personeline yönelik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği soruşturması kapsamında biri muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Rus uçağının düşürülmesi FETÖ yazışmalarında! “Vuran eleman çok sağlam” RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ FETÖ YAZIŞMALARINDA! “VURAN ELEMAN ÇOK SAĞLAM”
FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan işadamı Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN İŞADAMI FARUK GÜLLÜ'NÜN TAHLİYE TALEBİNE RET
Andrey Karlov suikastında FETÖ bağlantısını anlatan itirafçılar: Zeybek İfadeleri geri çekmeye zorladı ANDREY KARLOV SUİKASTINDA FETÖ BAĞLANTISINI ANLATAN İTİRAFÇILAR: ZEYBEK İFADELERİ GERİ ÇEKMEYE ZORLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN