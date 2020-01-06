Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması kapsamında biri muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
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