09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekat bölgesinde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
BAKANLIK: BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİNDE...

() " bölgesinde şu ana kadar terör örgütü /'nin tuzakladığı 1660 ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

() Twitter'dan paylaştığı "Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü /'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve 'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" dedi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN