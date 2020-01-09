Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekat bölgesinde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan paylaştığı "Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" dedi.





