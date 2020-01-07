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Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu! MİT mensuplarına yönelik...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
FETÖ'NÜN MİT YAPILANMASINA FLAŞ OPERASYON

Son dakika haberi... personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i yakalandı.

'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda () görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamınmda kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

TAMAMI KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN İSİMLER!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 20 şüpheli tespit edildi.

Tamamı kamu görevinden çıkarılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika: 49 ilde dev NarkoNet 5 operasyonu 49 İLDE DEV "NARKONET 5" OPERASYONU

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