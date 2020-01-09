Son dakka: Barış Pınarı şehitlerine veda! Törenle memleketlerine uğurlandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde, kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda, harekat kapsamında Resulayn'da görev yapan Astsubay Sinan Köse (25), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (25) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (25) şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler bölgeden alınarak Ceylanpınar'a getirildi.
Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan 4 askerin naaşları bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları ve aileleri katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu.
Edilen duaların ardından şehit uzman Çavuş Erol Yanık Gaziantep'e, uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'e helikopterle, Astsubay Sinan Köse ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin'i uğurlandı.
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