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Son dakka: Barış Pınarı şehitlerine veda! Törenle memleketlerine uğurlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
BARIŞ PINARI ŞEHİTLERİNE VEDA

’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ’nin Resulayn kentinde, kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'de sürdürülen Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Son dakka: Barış Pınarı şehitlerine veda! Törenle memleketlerine uğurlandı BARIŞ PINARI ŞEHİTLERİNE VEDA! TÖRENLE MEMLEKETLERİNE U��URLANDI

Saldırıda, harekat kapsamında Resulayn'da görev yapan (25), Uzman (26), (25) ve Uzman Onbaşı (25) şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler bölgeden alınarak Ceylanpınar'a getirildi.



Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan 4 askerin naaşları bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları ve aileleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Edilen duaların ardından şehit Erol Yanık Gaziantep'e, uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'e helikopterle, Astsubay Sinan Köse ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin'i uğurlandı.








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