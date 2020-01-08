Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kimdir, kaç yaşında, nereli? Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Lübnan’da basın toplantısı düzenleyen Ghosn, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğun savundu. Peki, Carlos Ghosn kimdir? İşte dünyada gündem olan eski Nissan CEO’su hakkında merak edilenler!

Carlos Ghosn kimdir? Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn kaçma hikayesi ve yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Carlos Ghosn kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Ghosn'un evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

CARLOS GHOSN KİMDİR?

Carlos Ghosn (d. 9 Mart 1954 Porto Velho, Brezilya), Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Lübnan asıllı Brezilyalı-Fransız iş adamı. Ghosn, aynı zamanda Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un yönetim kurulu başkanı, Renault ve eskiden Nissan'ın CEO'su ve 2013-2016 yılları arasında da AvtoVAZ'ın yönetim kurulu başkanıydı.

Ghosn, Renault'nun 1990'lı yılların sonunda şirketi karlılığa döndüren radikal yeniden yapılandırılmasının ardından Ghosn, "Le Cost Killer" olarak tanındı. 2000'lerin başlarında, otomobil endüstrisinin en agresif küçülme operasyonlarından birinin düzenlenmesi ve Nissan'ın 1999'daki iflasından kurtarılmasına öncülük etmesinden dolayı "Bay Fix It" takma adını aldı.

SİYASİ BASKI AÇIKLAMASI

Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından ilk kez konuşan Ghosn, başkent Beyrut'taki Gazeteciler Sendikası binasında basın mensuplarının karşısına geçti.

Lübnan asıllı Ghosn, toplantının başında Japonya'dan nasıl kaçtığını değil neden kaçtığını açıklayacağını söyledi.

Ayrılmanın hayatında verdiği en zor karar olduğunu belirten Ghosn, "Yasaların üstünde değilim, siyasi baskılardan kaçtım." dedi.

Bu konuşmasıyla yaşananların ardından imajını temizlemeye çalıştığını söyleyen Ghosn, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve tutuklama işlemi gerektirmediğini savundu.

Ghosn, Japonya'daki tutukluluk sürecinde adli makamlar tarafından "kendisine yöneltilen ithamları kabul etmesi için baskıya maruz kaldığını" ileri sürdü.

Lübnan'ın kendisine yönelik misafirperver tutumuna saygı duyduğunu ifade eden Carlos Ghosn, Lübnan makamlarını olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmayacağını vurguladı.

Eski CEO, ayrıca yakalandığı Kasım 2018'den bu yana Nissan şirketinin günlük 40 milyon dolar kaybettiğini iddia etti.