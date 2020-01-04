Firari CEO Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım eden MNG müdürü Okan Kösemen konuştu: Ailemle tehdit edildim

Nissan ve Renault’un eski Ceo'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan MNG Jet Genel Müdürü Okan Kösemen, eşi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.

Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

KORKTUM! KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in ifadesinde, Beyrut'tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen'in "Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

KAYITLARLA OYNAMIŞLAR

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.

2 UÇAĞA EL KONULDU

Şüphelilerden MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in suçlamaları kabul ettiği ve bütün suçu üstlendiği öğrenildi. F.K. ve İ.M.H., savcılıkça serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Okan Kösemen ile pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S. tutuklandı. Ghosn'un kaçışında kullanılan 2 uçağa el konuldu. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.





4 KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu arada Osaka'dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen TC-TSR kuyruk No'lu uçakta Michael Taylor ve George Antonie Zayek isimli iki ABD vatandaşı, bir hostes ve 2 pilotun bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan Lübnan'a giden TC-RZA kuyruk kodlu uçakta da O.K. isimli bir yolcu, 1 hostes ve iki pilot toplam 4 kişi olduğu belirlendi. Toplamda 13 saat süren iki uçuşta da Ghosn'un ismi yer almadı.

MNG JET'TEN SUÇ DUYURUSU

MNG Jet, charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak çarşamba günü suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bay Ghosn'un adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir. Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı, MNG Jet yönetiminin bilgisi dışında, tek başına hareket ederek kayıtlarla oynadığını itiraf etmiştir" denildi.