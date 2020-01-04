Firari CEO Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım eden MNG müdürü Okan Kösemen konuştu: Ailemle tehdit edildim
Nissan ve Renault’un eski Ceo'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan MNG Jet Genel Müdürü Okan Kösemen, eşi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.
Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
KORKTUM! KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in ifadesinde, Beyrut'tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen'in "Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
KAYITLARLA OYNAMIŞLAR
MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.
2 UÇAĞA EL KONULDU
Şüphelilerden MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in suçlamaları kabul ettiği ve bütün suçu üstlendiği öğrenildi. F.K. ve İ.M.H., savcılıkça serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Okan Kösemen ile pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S. tutuklandı. Ghosn'un kaçışında kullanılan 2 uçağa el konuldu. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
4 KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Bu arada Osaka'dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen TC-TSR kuyruk No'lu uçakta Michael Taylor ve George Antonie Zayek isimli iki ABD vatandaşı, bir hostes ve 2 pilotun bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan Lübnan'a giden TC-RZA kuyruk kodlu uçakta da O.K. isimli bir yolcu, 1 hostes ve iki pilot toplam 4 kişi olduğu belirlendi. Toplamda 13 saat süren iki uçuşta da Ghosn'un ismi yer almadı.
MNG JET'TEN SUÇ DUYURUSU
MNG Jet, charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak çarşamba günü suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bay Ghosn'un adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir. Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı, MNG Jet yönetiminin bilgisi dışında, tek başına hareket ederek kayıtlarla oynadığını itiraf etmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Donald Trump'a İran şoku! Harekete geçtiler...
- ABD radyosuna bağlanıp söyledi: Savaş başladı
- ABD'nin yeni saldırısı sonrası ilk açıklama geldi!
- Başkan Erdoğan'dan Putin'e Osmanlı hediyesi!
- Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
- BM'den Libya çağrısı
- Ortalık karışacak! Irak'tan ABD'ye soğuk duş
- Ürdün ve Bahreyn'den Bağdat kararı
- Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu
- Dünyayı şoke eden olayda yeni detay!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…