Adalet Bakanı Gül'den, firar eden Carlos Ghosn hakkında açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; Nissan ve Renault’un eski CEO’su Ghosn’un kaçışı, Libya tezkeresi, yargıdaki son durum, FETÖ ile mücadele, süresiz nafaka ve infaz kanununda düzenlemeyle ilgili birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Nissan ve Renault'un eski Ceo'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçtı. Bu konu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Soruşturma sürdürülüyor. Orada yabancılar var, transit geçişi yapanlar, bunların ifadeleri dikkate alınarak soruşturmayı yürütecekler. Bu konuda Başsavcılık da açıklamasını yaptı. Başka ülkelerde işlenen hususlar, suçlar var. " ifadelerini kullandı.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Bu konuyla ilgili Bakırköy Başsavcılığı soruşturmayı başlattı ve 7 kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. Bu kişilerden 5 kişi tutuklandı. Pilotlar ve firmanın yetkilisi tutuklandı. Soruşturma sürdürülüyor. Orada yabancılar var, transit geçişi yapanlar, bunların ifadeleri dikkate alınarak soruşturmayı yürütecekler. Bu konuda Başsavcılık da açıklamasını yaptı. Başka ülkelerde işlenen hususlar, suçlar var.

NISSAN ESKİ CEO'SUNUN KAÇIŞI...

Kırmızı bülten çıkarsa tüm dünyadaki ülkeler, suçlunun iadesiyle ilgili; ilgili ülke mahkemesine iade etmesi gerekiyor. Türkiye zaten anlaşmanın bir parçası. Türkiye'de öyle bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacaktır. Bu olayla ilgili Türkiye'de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme kararı sonuçlanmadan da konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız. Sıcak, yeni bir olay.

JAPONYA İLE TEMAS KURULDU MU?

Japonya'dan da adli yardımlaşma talebi gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı merciileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de tedbir kondu.

LİBYA TEZKERESİ

Türk askeri, Mehmetçiğimiz hiçbir ülkeye hukuk dışı bir gayeyle gitmemiştir. Tüm adımlarını anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır. Türkiye, BM'nin kabul ettiği meşru hükümetin daveti adına bir ihtiyacı karşılamak üzere tezkere kararı almıştır. Bu tezkere anayasaya göre TBMM tarafından kabul edilmiştir.

Bizim Akdeniz'deki egemenliğimiz, ülkemizin çıkarları ve yine Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağında bertaraf edilmesi; bu coğrafya ne kadar istikrarlı olursa Türkiye'nin güvenliği de aynı şekilde artacaktır. Biz Libya'ya Türkiye'nin çıkarları için, ülkemizin çıkarları için bir karar aldık. Elbette bunun çerçevesini hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz hem TSK ihtiyaca göre kullanacaktır.

TÜRKİYE'NİN ELİ ZAYIF MI? BİRAZ YALNIZ MI KALDI TÜRKİYE?

Türkiye aramalarını hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Önemli olan bizim hukuka uygun davranıp davranmadığımızdır. Biz de kendi egemenlik alanlarımızda adımlarımızı atıyoruz.

Türkiye'nin haklarından kullanmasından rahatsız olanların beyanları bizi ilgilendirmez. Türkiye egemen bir ülkedir. Türkiye adımlarını atar, söylenen şeyler kendilerini bağlar. Bizim tüm yapmış olduğumuz adımlar birilerini rahatsız edebilir. Ama Türk milletinin çıkarları için biz adımlarımızı atacağız, haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bizim için temel çizgi uluslararası hukuk haklarını kullanmaktır.

FETÖ'CÜLERDEN TEMİZLENDİ Mİ TÜRK YARGISI?

40 yıldır bu yapıyla ve kripto anlayışıyla sızmaya çalışan bir örgütü "40 günde bitirdik, hepsini temizledik" diye bir yaklaşım büyük bir rehavet olur. Bu teyakkuzu sürdürmek lazım. HSK da titiz biçimde çalışmasını sürdürmekte. Biz "şu kadardı aldık temizledik" yaklaşımı doğru olmaz. Bir haksızlığa da mahal vermeden bu çalışmayı sürdürmemiz lazım. Bu AK Parti'nin, siyasetin yapacağı bir mücadele değil, devletin milletin kararıyla açık tutulması gereken bir pencere. Bunlar takiye üzerine kurulan bir örgüt olduğu için teyakkuzu elden bırakmamak lazım.

FETÖ'yü yaparken devletin içine başka hiçbir yapının sızmaması da yine ortak bir çabayla korunması gereken bir değerdir. Devlet memuru amirinden başka hiç kimseden emir almayacak. Böyle bir yapıya hiçbir oluşumun bu anlayışa sahip olmayacağı bir çalışmayı büyük bir teyakkuzla sürdürmekte fayda var.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI MI?

Bu konuda genel ilkeler devletin içinde paralel illegal hiçbir yapının olmaması. Bu çok büyük bir travma olarak yaşandı. Yargı vermiş olduğu kararlarla bunun çerçevesini çizmekte. Yasama, devlete sızmaların olmaması için her türlü adımları bu çerçevede değerlendiriyor. Yürütme, büyük bir titizlikle... Milletimiz hiçbir zaman seçilmişlere darbe yapmamak üzere büyük bir teyakkuz var. Bu konuda milletin de hakemliği oluşmuştur.

ÇEKE HAPİS CEZASI

Çek çok önemli itibar gören bir belge. Çekin bu anlamda ödenmemesi ticari hayatı da olumsuz etkiliyor. Ödenmezse ne oluyor? Son aşamada hapis olabiliyor. Şu anda 800'den fazla cezaevinde olan kişi var. Fakat öbür tarafta mağdur olan, belki cezaevine giden kişiler de var. İnfazla ilgili bir gündem olursa Meclis'in takdirinde olan bir konudur.

SÜRESİZ NAFAKA...

Bu konu üzerine çalışılması gereken bir konu. Özellikle bir kişi boşandıysa artık o ilişkinin ekonomik fiili biçimde ayrılmaları esastır. Ama kadın da yıllarca evli kalmış, hayatını idame ettirme üzerine nafakadan başka geçim yoksa bunun da elinden alınmaması önemli.

Bunun süreli, alt-üst sınırında olacağı ya da hakime takdirine bırakılacağı; akademisyenlerden hocalardan aldığımız tüm önerileri topladık. Ama kadının da mağduriyetini oluşturmayacak şekilde tüm alternatifler nasıl oluşur? Bu konuda tüm taraflar dinlendi.

AF, CEZA İNDİRİMİ, İNFAZ KANUNUNDA DÜZENLEME...

O konuda bildiğiniz gibi hem MHP'den hem de AK Parti'den açıklamalar da oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere, Meclis'in takdirinde olan bir konu. Teknik olarak bu konu gündeme geldiğinde, teknik hususlar nelerdir, bu konuda uygulayıcılar ne diyor? Biz baktık ama Meclis'in takdirinde olacak bir konu. Meclis bu konuda iradeyi ortaya koyarsa, bizim öner itibariyle neler olabilir konusunda çalışmalarımız var. Yaşlı, kadın, hamile vesaire, infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi farklı bir takım uygulamalar, infaza yönelik iyi hallerin de değerlendirildiği, denetimli serbestliğe yönelik öneriler de var. Ama bu konuda takdir de Meclisimizin olur.