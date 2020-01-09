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AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den Mansur Yavaş'a tepki: Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ANKARA'DA YAVAŞ İSYANI! VATANDAŞLAR TEPKİLİ

'nın çok kullanılan caddelerinden biri olan 'nde asfaltta açılan çukurlar vatandaşları ve sürücüleri çileden çıkardı. Duruma karşı 'li 'ın duyarsız davranması şaşkınlık yaratırken Başkanı , "Artık vicdanım dayanmıyor. Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

'nın Mamak caddesinde bulunan çukurlar vatandaşları ve sürücüleri isyan ettirdi. 'li Belediye Başkanı ve ekibinin duyarsızlığı ise "pes" dedirtti. Vatandaşların çilesine sessiz kalmayan Başkanı , sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Murat Köse, "Artık vicdanım dayanmıyor. Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Köse, "Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." dedi.

AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den Mansur Yavaş'a tepki: Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? AK PARTİLİ MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MURAT KÖSE'DEN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: MAMAK HALKINA CEZA MI VERİYORSUNUZ?

KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Ankara'nın Mamak caddesindeki asfaltta açılan çukurlar kentin yollarını adeta köstebek yuvasına döndürdü. Asfaltta meydana gelen çökmeler uzun süre kapatılmayınca vatandaşlar da isyan noktasına geldi. Son yağışlarla daha da derinleşen çukurlar hem araç sürücülerine hem de çevre esnafı ve sakinlerine büyük zorluklar yaşatıyor. Mamaklılar, CHP'li Ankara Büyükşehir belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın duyarsızlığına tepki gösterdi.

AK PARTİLİ BAŞKAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Vatandaşların çilesine duyarsız kalmayan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan yolundaki çukurlar nedeniyle sürücülerin yaşadığı zorluğu hesabından paylaştı.

HALKA CEZA MI VERİYORSUNUZ?

"Artık vicdanım dayanmıyor" diyerek duruma tepki gösteren Murat Köse, Twitter hesabından, "Bu görüntüler nereye ait biliyor musunuz? Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? 3 ay olacak neredeyse. Mamak Caddesi burası, Belediyemiz ve Kaymakamlığın olduğu en yoğun yer. Kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ BU DURUMA MAHKUM EDİLMEMELİ"

Murat Köse, görüntüleri paylaştıktan sonra kendisini hedef alan bir Twitter kullanıcısına da "Öyle değil. 3 aya yaklaştı, durum böyle. Güneşli çok günler geçti! Siz Mamak'ı bilmiyorsunuz anlaşılan. Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." diyerek yanıt verdi. Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." diyerek yanıt verdi.

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