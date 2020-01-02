Dünyanın konuştuğu skandal! Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıktı

Lübnan Adalet Bakanı, Japonya gizemli şekilde firar eden Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili yaptığı açıklamada "Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık." dedi.

Japonya'da yolsuzlukla suçlanırken ev hapsinden kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un, bir müzik aleti kutusuna saklanarak Japonya'dan kaçırıldığı iddia edildi. Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü , 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi. Olayla ilgili 29 ve 30 Aralık'ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, her iki uçuş da tüm yönleriyle inceleniyor. Lübnan Adalet Bakanı, Japonya gizemli şekilde firar eden Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili yaptığı açıklamada "Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık." dedi.

İLK AÇIKLAMASI: ZULÜMDEN KAÇTIM

Kaçışın ardından Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletsizlik ve zulümden kaçtım. Şu an Lübnan'dayım" diye konuştu. Carlos Ghosn, 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Japon yetkililer son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi. Bu iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü , 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN İKİ UÇUŞ

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un Beyrut'a özel uçakla İstanbul aktarmalı kaçırıldığı iddia edilirken, 29 ve 30 Aralık'da Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gerçekleşen iki ayrı uçuş dikkat çekiyor.

İlk olarak Osaka'dan kalkan, TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden rota izleyerek 29 Aralık'ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. İnişinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi.

Olayla ilgili şüpheli ikinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yaşandı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a gitmek üzere havalandı. Her iki özel uçağın yolcuları arasında Carlos Ghosn'un olduğu iddiaları araştırılıyor.

CARLOS GHOSN'UN TUTUKLANMA NEDENİ?

Renault-Nissan ve Mitsubishi ittifakının eski CEO'su Carlos Ghosn 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek zimmetine para geçirme suçlamasıyla 19 Kasım 2018'deTokyo'da tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcıların Ghosn'un son beş yıla ait geriye dönük muhasebe kayıtlarını inceledikleri ve Ghosn'un maaşını düşük göstererek gelirini gizlediğine kanaat getirdikleri kaydedilmişti. Şirketin de bu duruma göz yumduğu gerekçesiyle Nissan'ın da söz konusu davaya dahil edildiği açıklanmıştı. Fransız hükümeti, Japonya'yı masumiyet karinesine ve Carlos Ghosn'in haklarına saygı duymaya çağırmıştı. Ghosn da Nissan şirketinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etmişti.

2001'DE GÖREVE GELDİ

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu. Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.