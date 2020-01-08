Haşdi Şabi milisleri: ABD'ye saldırı vakti geldi
İran'ın dün gece Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından tüm dünya bölgedeki gelişmeleri takip ederken Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı.
İran, batı komşusu Irak'taki ABD üslerine gece yarısı peş peşe füzeler fırlattı, bir misilleme bekleyen dünya anında bölgeye kilitlendi. İran resmi televizyonu saldırılarda 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu ancak Amerikalı yetkililer hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini duyurdu.
"AMERİKALILARIN YÜZÜNE TOKADI İNDİRDİK"
Dini lider Hamaney ise, "Amerikalıların yüzüne tokadı indirdik. ABD, Irak'ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak'ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor" dedi. Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.
SALDIRI VAKTİ GELDİ
Irak'taki Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.
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