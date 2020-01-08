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Haşdi Şabi milisleri: ABD'ye saldırı vakti geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! YENİ SALDIRI DUYURUSU

'ın dün gece 'taki üslerini vurmasının ardından tüm dünya bölgedeki gelişmeleri takip ederken milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı.

, batı komşusu 'taki üslerine gece yarısı peş peşe füzeler fırlattı, bir misilleme bekleyen dünya anında bölgeye kilitlendi. İran resmi televizyonu saldırılarda 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu ancak Amerikalı yetkililer hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini duyurdu.

"AMERİKALILARIN YÜZÜNE TOKADI İNDİRDİK"

Dini lider Hamaney ise, "Amerikalıların yüzüne tokadı indirdik. ABD, Irak'ı rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak'ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor" dedi. Irak'taki milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.

SALDIRI VAKTİ GELDİ

Irak'taki Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.

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