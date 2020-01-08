Alman hava yolu firması Lufthansa İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı
Dünyanın en bilindik hava yolu firmalarından olan Lufthansa, İran ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin ardından iki ülkeye uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu.
Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahlarının talep üzerine "tedbiren" değiştirilmesi kararı alındığı ve bu ülkeler üzerinden uçuşların yapılmadığı belirtildi. Lufthansa, günlük yapılan Frankfurt-Tahran uçuşunun iptal edildiğini ve cumartesi günü planlanan Erbil uçuşunun da yapılmayacağını duyurdu.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.
Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurmuştu.
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