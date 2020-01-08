Lisa Çalan üzerinden yapılan haberlere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında "Patlamada iki bacağını kaybeden Lisa Çalan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı." şeklinde asılsız haberler yapılarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yalan haberler üzerine açıklama yaparak olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada şahsın 45 gün boyunca mazeretsiz ve kesintisiz bir şekilde işe gelmediği açıklandı.
Cumhuriyet, T24, Evrensel gibi bazı gazeteler, Lisa Çalan üzerinden kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik haberler yaptı. Asılsız haberlerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.
İşte belediyenin basın açıklaması:
Bir takım haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında; 'Patlamada iki bacağını kaybeden Lisa Çalan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı' başlığıyla verilen haberde; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli memur olarak çalışan, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönünde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilmiştir.
45 GÜN MAZERETSİZ İŞE GELMEDİ
Lisa Çalan isimli personelin, 02.09.2019 ve 16.10.2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından tespit edilmiştir. Lisa Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.
SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13 ve 16 maddeleri kapsamında yapılmış olan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçı Hizmet Sözleşmesinin disiplin hükümlerini içeren; 56. Maddenin Temelli Çıkarılma başlıklı E fıkrasında geçen 'Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz on (10) gün gelmemek' 57. Maddenin 'izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 6 gün göreve gelmeyen sanatçıların sözleşmesi res'en feshedilir' Hükümleri uyarınca 31.12.2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmesi yenilenmemiştir.
Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Aynı tespit doğrultusunda 3 personelin daha 31.12.2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmeleri yenilenmemiştir.
ŞAHISA BAĞLI UYGULAMA FARKLILIKLARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur. Şahısa bağlı uygulama farklılıkları şüphesiz söz konusu değildir. Basın ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AKIN ERİM / DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKAN V..
İşte PKK yanlısı medya yapılan bazı asılsız haberler:
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