Başkan Erdoğan ve Putin zirvesi! TürkAkım töreni öncesi kritik görüşme başladı

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti. Başkan Erdoğan ve Putin'in tüm dünyanın takip ettiği tarihi ikili görüşmesi başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILADI

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

İKİLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin'in ikili görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi.

TÖRENE KATILACAKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ikili zirvenin ardından TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak.