Başkan Erdoğan ve Putin zirvesi! TürkAkım töreni öncesi kritik görüşme başladı
Gelen son dakika haberine göre; TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ikili görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin, ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya konularını ele alacak.
Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti. Başkan Erdoğan ve Putin'in tüm dünyanın takip ettiği tarihi ikili görüşmesi başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILADI
Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
İKİLİ GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin'in ikili görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi.
TÖRENE KATILACAKLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ikili zirvenin ardından TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak.
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