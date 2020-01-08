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Başkan Erdoğan ve Putin zirvesi! TürkAkım töreni öncesi kritik görüşme başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ZİRVESİ BAŞLADI

Gelen son dakika haberine göre; boru hattının açılış töreni öncesi Başkan ve lideri 'in ikili görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin, ABD-İran gerilimi ile ve konularını ele alacak.

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve açılışı için dün akşam 'a gelen Rus lider İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri 'ta kaldığı otelden takip etti. Başkan Erdoğan ve Putin'in tüm dünyanın takip ettiği tarihi ikili görüşmesi başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILADI

Erdoğan, Rus doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, 'nde karşıladı.

İKİLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği 'ne geldi. Başkan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin'in ikili görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi.

TÖRENE KATILACAKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ikili zirvenin ardından TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak.

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