08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU YARIN IRAK'A GİDECEK

Gelen son dakika haberine göre; , bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yarın 'a gidecek. Günübirlik ziyarette bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak. Öte yandan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Kasım Süleymani'nin geçtiğimz cuma günü öldürülmesinin ardından dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üssünü vurması sonrası Türkiye'den flaş hamle |Video İRAN'IN ABD'NİN IRAK'TAKİ ÜSSÜNÜ VURMASI SONRASI TÜRKİYE'DEN FLAŞ HAMLE |VİDEO

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek. Günübirlik ziyarette bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak. Çavuşoğlu'nun bölgede gerginliğin azaltılması için görüşmeler yapacağı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

ZARİF İLE KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi. Çavuşoğlu ziyaret öncesi İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü.

UKRAYNALI MEVKİDAŞI PRYSTAİKO'YA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko ile telefonda görüştü.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

IRAK: SALDIRIDA CAN KAYBIMIZ YOK

Irak'ta yaşanan saldırının ardından Irak ordusundan yapılan açıklamada, "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

"80 ABD ASKERİ ÖLDÜ" İDDİASI

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi. Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİ YALANLADI

Amerikalı yetkili, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı. Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Amerika Süleymani'nin elini kesebilir ama biz... İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: AMERİKA SÜLEYMANİ'NİN ELİNİ KESEBİLİR AMA BİZ...
ABD-İran krizi sonrası altın yükselişini sürdürürken piyasalar bu gelişmelere kilitlendi ABD-İRAN KRİZİ SONRASI ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜRKEN PİYASALAR BU GELİŞMELERE KİLİTLENDİ
Son dakika: Japonya alarma geçti! İran ve ABD talimatı SON DAKİKA: JAPONYA ALARMA GEÇTİ! "İRAN VE ABD" TALİMATI
Son dakika: İran dini lideri Hamaney'den önemli açıklamalar SON DAKİKA: İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
İran, ABD üslerini vurdu! Çarpıcı kareler... İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU! ÇARPICI KARELER...
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'den ABD açıklaması İRAN GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED BAKIRİ'DEN ABD AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN