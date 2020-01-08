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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'den ABD açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ABD AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral , 'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" açıkladı. Öte yandan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

Bakıri, tarafından 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD ASKERLERİNİ ÇEKMELİ"

yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu? SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI ALINDI MI? SÜLEYMANİ İRAN İÇİN NEYİ İFADE EDİYORDU?

İşte ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması! ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?

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