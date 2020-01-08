Son dakika: İran dini lideri Hamaney'den önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra İran dini lideri Hamaney kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Hamaney konuşmasında yaşanan gelişmelerin tarihi değiştirdiğini söyledi. Hamaney, "Sadece askeri güce sahip değiliz, halkımızda da gerekili ekipmanlar var. Bizim şehidimiz (Kasım Süleymani) hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti. Dün gece ABD'nin suratına bir tokat attık." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz cuma günü ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra İran gece saatlerinde Irak'ta dün gece 2 ABD üssünü balistik füzelerle vurdu ve 80 ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD bu iddianın doğru olmadığını belirtirken İran dini lideri Ayetullah Hamaney kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamasında, "Yaşanan gelişmeler tarihin seyrini değiştirdi. Sadece askeri güce sahip değiliz, halkımızda da gerekili ekipmanlar var. Kasım Süleymani bilge ve cesur bir adamdı. Dün gece ABD'nin suratına bir tokat attık." ifadelerini kullandı.

İşte İran dini lideri Hamaney'in açıklamalarından satır başları;

"Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız.

"BİZİM YÜCE BİR YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz. Bugün de insanlar bunu gördü. İran'daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.

"UMUYORUZ Kİ ASKERİ GÜCE BAŞVURULMAZ"

Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor. Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.

"SÜLEYMANİ BİLGE BİR ADAMDI"

Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız. Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor. Şehit Süleymani cesur bir adamı. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.

"CESUR BİR ADAMDI VE AYNI ANDA BİLEĞE BİR ŞAHSİYETTİ"

Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti. Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı. Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu. Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi.

"ABD VE DİĞER GÜÇLERİN KARŞISINDA DURMAYI BAŞARDI"

Kendi etrafındaki inanların hayatlarını da korumak için kendini adamış bir insandı. Fakat içişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazı. Büyük bir devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojisi ve görüşleri vardır.Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrim onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur. Düşmanları onu çok iyi tanırlardı. Bölge uluslarının da katkılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrı meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı.

"SAVAŞA VE MÜCADELEYE CESARET EDEMEDİLER"

ABD'lilerin Filistin konusunda planları vardı. Filistin'in unutulmasını istediler. Filistin'in kendi kontrolleri altında olmasını istediler. Savaşa ve mücadeleye cesaret edemediler. Ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir iş gerçekleştirdi. 48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istediler. Süleymani'nin yaptıklarından birisi de budur.

Süleymani her zaman toplantılarda köşede sessiz sakin oturan bir adamdı. Her zaman alçak gönüllü ve sakin bir şekilde toplantıları izlerdi. Bazen nerede olduğunu görmek için bakmanız gerekirdi. Suriye ve Lübnan'da çalışmalar gerçekleştirdi. Direniş hareketleri Lübnan'ın da ABD'liler kaybedilmesini istemektedirler. Beyrut'a kadar gidip daha önce yaptıkları gibi tutuklama yapmak istemektedirler.