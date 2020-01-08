Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan çarpıcı yazı: Sanal cahiller, siber sadistler

Her türlü yalanın söylendiği hiçbir kontrolün olmadığı aynı zamanda suikast itibarlarının kol gezdiği sosyal medyada felaket tellalları kol geziyor ve toplumu düşmanlaştırıyor. Sanal cahillik konusunda Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç önemli bir yazı kaleme aldı. Engin Ardıç yazısında, "Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey. Türkiye'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var. Hayır, faşist gazetenin yaptığı "vahşi muhalefeti" kastetmiyorum. "Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacak" türünden zırvalar, uyduranın tıynetini ortaya koyar, o kadar. "Tayyip Kanal İstanbul'un reklamı için kaptana Boğaz'da özellikle kaza yaptırdı" diyenler de en fazla kendi çaplarını. "İstanbul Belediyesi'ndeki gizli AK Partililer suları fazla akıtıyorlar ki su bir an önce bitsin ve İstanbul sıkıntıya düşsün, faturası İmamoğlu'na çıksın" yazanlar da kendi bilmemnelerini, her ne denirse artık... Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum. Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri... Bunların bir kısmını FETÖ kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan "mallar"..." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"KIZCAĞIZ KENDİNİ DENİZE ATTI"

On dokuz yaşında bir kızcağız kendini denize attı. Kendini solcu sanan mallar Internet'te hemen devreye girdiler.

Bir aydır kayıpmış, açmış, cebinde bir lirası varmış... İşte bu iktidar insanları bu hale getiriyormuş... Oysa kızcağızın "ağır bir depresyon" içinde olduğu belirlendi. Bunun da sonu intihardır, gözetim altında tutulmazsa, tedavi edilmezse.

"OYSA SÜREKLİ KİTAP OKURMUŞ..."

Ailesi hiç de aç ve açıkta değilmiş, üç evleri varmış, ayda on bin lira da gelirleri. Hani bir kadın çöplükten yiyecek toplarken görüntülenmişti de sazanlar üstüne balıklama atlamışlardı... Demek ki halk açtı... Oysa kadın "sokak hayvanları için topluyordum" demişti... Bu iş ona benzedi... Kızcağız epilepsi hastasıymış. Bir yaşında ağır bir hastalık geçirmiş, ondan sonra bir daha toparlanamamış. Oysa sürekli kitap okurmuş, çok şeker bir de kedisi varmış.