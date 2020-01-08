08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan çarpıcı yazı: Sanal cahiller, siber sadistler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ÇARPICI YAZI: SANAL CAHİLLER, SİBER SADİSTLER

Her türlü yalanın söylendiği hiçbir kontrolün olmadığı aynı zamanda suikast itibarlarının kol gezdiği sosyal medyada felaket tellalları kol geziyor ve toplumu düşmanlaştırıyor. Sanal cahillik konusunda yazarı önemli bir yazı kaleme aldı. Engin Ardıç yazısında, "Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey. 'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var. Hayır, faşist gazetenin yaptığı "vahşi muhalefeti" kastetmiyorum. "Erdoğan helikopterle 'ya kaçacak" türünden zırvalar, uyduranın tıynetini ortaya koyar, o kadar. "Tayyip 'un reklamı için kaptana Boğaz'da özellikle kaza yaptırdı" diyenler de en fazla kendi çaplarını. " Belediyesi'ndeki gizli AK Partililer suları fazla akıtıyorlar ki su bir an önce bitsin ve İstanbul sıkıntıya düşsün, faturası İmamoğlu'na çıksın" yazanlar da kendi bilmemnelerini, her ne denirse artık... Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum. Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri... Bunların bir kısmını kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan "mallar"..." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"KIZCAĞIZ KENDİNİ DENİZE ATTI"

On dokuz yaşında bir kızcağız kendini denize attı. Kendini solcu sanan mallar Internet'te hemen devreye girdiler.
Bir aydır kayıpmış, açmış, cebinde bir lirası varmış... İşte bu iktidar insanları bu hale getiriyormuş... Oysa kızcağızın "ağır bir depresyon" içinde olduğu belirlendi. Bunun da sonu intihardır, gözetim altında tutulmazsa, tedavi edilmezse.

"OYSA SÜREKLİ KİTAP OKURMUŞ..."

Ailesi hiç de aç ve açıkta değilmiş, üç evleri varmış, ayda on bin lira da gelirleri. Hani bir kadın çöplükten yiyecek toplarken görüntülenmişti de sazanlar üstüne balıklama atlamışlardı... Demek ki halk açtı... Oysa kadın "sokak hayvanları için topluyordum" demişti... Bu iş ona benzedi... Kızcağız epilepsi hastasıymış. Bir yaşında ağır bir hastalık geçirmiş, ondan sonra bir daha toparlanamamış. Oysa sürekli kitap okurmuş, çok şeker bir de kedisi varmış.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN