Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Montrö sadece Boğaz'ı bağlar
Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karalama kampanyası ile muhalefetin kasıtlı çıkarttığı haberleri yalanladı. Tehlikenin farkında olduğunu belirten Erdoğan, "Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız" dedi. Montrö konusuna da değinen Erdoğan, "Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeye değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi.
Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.
ERDOĞAN: "GEREĞİNİ YAPARIZ"
"Burada önemli iki faktör var." diyen Başkan Erdoğan, "Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Burada biz yap işlet devret ile yapabiliriz. İki, milli bütçeyle yaparız. Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacak. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım. " ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;
Arkadaşlarım bu konulara cesaret edip söylemiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim tahmin edebilir.
"MONTRÖ SADECE BOĞAZ'I BAĞLAR"
Kanal İstanbul'da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacağı gibi biz adeta biz yeniden İstanbul'u çevrecilik ve şehircilik projesi olarak inşaa edeceğiz. Boğaz farklılık arz ediyor. Yeni inşaa edeceğimiz yerde ise tedbirlerimizi biz bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz. Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri geçecek. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Yeni bir uluslararası su yolu sağlanmış olacak.
Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Montrö bir tarihtir. Bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Montrö kapsamında değildir.
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