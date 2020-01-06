Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İngiltere, Pakistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Lbya, Suriye ve İran-ABD konularının ele alındığı açıklandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.
İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Suriye ve Libya konularını ele aldıkları belirtildi.
Çavuşoğlu bugün İngiltere, Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.
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