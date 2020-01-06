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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

, ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüşen Mevlüt Çavuşoğlu, ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Lbya, ve İran-ABD konularının ele alındığı açıklandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler () ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile ve konularını ele aldıkları belirtildi.

Çavuşoğlu bugün , ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

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